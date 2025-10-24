Habertürk
        ABD'de enflasyon beklentilerin altında

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 15:49 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:16
        ABD'de enflasyon beklentilerin altında
        ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

        Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

        Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,4 olması yönündeydi. TÜFE, ağustosta da yüzde 0,4 artmıştı.

        Ülkede TÜFE eylülde yıllık bazda da yüzde 3 artış kaydetti. Yıllık enflasyon bu dönemde ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        Piyasa beklentileri TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,1 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,9 olmuştu.

        Benzin maliyetleri, eylülde yüzde 4,1 artarak tüm kalemlerdeki aylık artışta etkili faktör oldu. Benzin fiyatları yıllık bazda ise yüzde 0,5 geriledi.

        Enerji endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 1,5 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi. Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,1 arttı.

        Barınma maliyetleri de eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 yükseldi.

        Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 arttı.

        Çekirdek enflasyona dair piyasa beklentileri, ağustosta da olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artması yönündeydi.

        ABD'de veri takvimine göre, eylül ayına ilişkin TÜFE'nin 15 Ekim'de açıklanması planlanıyordu.

        Ancak federal hükümetin Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim'de kapanması, resmi ekonomik veri akışını da aksatmıştı.

        Çalışma Bakanlığı, TÜFE verilerinin yayım takviminde değişikliğe gidildiğini ve 24 Ekim'de açıklanacağını bildirmişti.

