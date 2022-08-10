ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı 0:00 / 0:00

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ABD'de temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre temmuzda yıllık enflasyon yüzde 8.5 oldu. Bu oran yüzde 8.7'lik piyasa beklentisinin altında kaldı. Haziran ayında enflasyon yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine ulaşmıştı.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun yayımladığı verilere göre temmuzda tüketici fiyatları aylık olarak ise değişim göstermedi.

Tüketici Fiyatları Endeksinde genelinde değişim yaşanmazken akaryakıt fiyatlarında aylık yüzde 7.7'lik düşüş yaşandı. Enerji endeksindeki düşüş ise yüzde 4.4'ü buldu. Bu da diğer kalemlerde yaşanan artışı sıfırlamış oldu. Gıda fiyatları ABD'de temmuzda aylık olarak yüzde 1 yükseldi. Barınma endeksindeki aylık yükseliş ise yüzde 0.5 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda enerjinin yanında ABD'de ulaştırma hizmetleri endeksinde de yüzde 0.5'lik düşüş yaşandı.

GÖZLER FED'İN EYLÜL TOPLANTISINDA

ABD enflasyon verisi özellikle Fed'in faiz kararında etkili olduğu için dikkatle takip ediliyordu. Fed artan enflasyonu dizginlemek için son olarak temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Fed böylece son 4 toplantıda toplamda 225 baz puanlık artırım kararı almış oldu. Politika faizi de Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Fed Açık Piyasa Komitesi ağustos ayında faiz kararı açıklamayacak. Eylül toplantısında ise ağırlıklı olarak piyasa beklentisi 75 baz puanlık artırımların devam edeceği yönündeydi.

Eylül için 75 baz puanlık artırım halen en güçlü ihtimal olarak fiyatlansa da enflasyonun beklentilerin altında kalması sonraki toplantılarda Fed'in artırım konusunda frene basabilme ihtimalini ortaya çıkardı.

ALTINDA 5 HAFTANIN ZİRVESİ

Verinin ilk etkisiyle ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinde yaklaşık 10 baz puanlık düşüş görüldü. Sabit getirideki bu gerileme altın . Altının ons fiyatı veri açıklanmadan önce 1.791 dolar seviyesindeydi. Verinin açıklanmasının ardından 1.806 dolara kadar yükseldi. Böylece ons fiyatında 5 haftanın ardından 1.800 dolarlık kritik seviyenin üzeri görüldü.

Dolar/TL ise verinin açıklanmasının ardından önce 17.96'dan 17.91'e geriledi. Ardından yeniden 17.94'ün üzerine çıktı.

BITCOIN'DE SIÇRAMA

Benzer şekilde bir yükseliş kripto paralarda da yaşandı. Bitcoin veri öncesi 23.114 dolar civarında seyrederken karar sonrası kısa sürede 24.000 doların üzerine çıktı. Bitcoin'de günlük yükseliş yüzde 3'ü aştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de veriyle beraber 2.794 puandan ilk anda 2.818 puana çıktı. Endeksteki günlük yükseliş yüzde 1.2'yi buldu.