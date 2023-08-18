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        Haberler Dünya ABD'de havadayken motorundan alevler çıkan uçak kalkıştan kısa süre sonra iniş yaptı

        ABD'de havadayken motorundan alevler çıkan uçak kalkıştan kısa süre sonra iniş yaptı

        ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir uçak, kalkışından yarım saat sonra havadayken arızalandı. Motorlarının birinden alevler çıkan uçak, iniş yapmak zorunda kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 10:43
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        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
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        ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde, motorlarının birinden alevler çıkan Boeing 737 tipi uçak, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra iniş yapmak zorunda kaldı.

        Houston'da Southwest Airlines şirketine ait bir uçak, havadayken arızalandı. Meksika'daki Cancun Uluslararası Havalimanı'na gitmekte olan Boeing 737 tipi uçağın motorlarından birinden alevler çıktığı belirtildi.

        Söz konusu uçak, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra Houston'daki William P. Hobby Havalimanı'na geri döndü.

        Uçağın incelemeye alındığını kaydeden Southwest Airlines yetkilileri, "mekanik bir arıza" yaşandığını ancak uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını aktardı.

        Yolcuların, farklı bir uçakla Cancun Uluslararası Havalimanı'na gönderildiği bildirildi.

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        #ABD
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