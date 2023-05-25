AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 20 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 229 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 250 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 242 binden 225 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla değişim göstermedi ve 231 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 13 Mayıs ile biten haftada 5 bin kişilik azalışla 1 milyon 794 bine düştü.