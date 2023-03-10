Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten 3,6'ya yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 205 bin kişi artması öngörülüyordu

ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam şubatta 311 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 205 bin kişi artması öngörülüyordu.

Şubat ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, eğlence ve konaklama, perakende ticaret, kamu ve sağlık hizmetleri oldu.

Tarım dışı istihdam verilerine ilişkin geçen yıl aralık ve ocak verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, Aralık 2022'de tarım dışı istihdamdaki artış 260 binden 239 bine, ocak ayı verisindeki artış da 517 binden 504 bine çekildi.

İŞSİZLİK ORANINDA ARTIŞ

ABD'de işsizlik oranı ise şubatta 0,2 puan artarak yüzde 3,6'ya yükseldi.

Piyasa beklentileri işsizlik oranının yüzde 3,4 olması yönündeydi. İşsizlik oranı, ocakta yüzde 3,4 ile Mayıs 1969'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

Ülkedeki işsiz sayısı şubatta 242 bin kişi artarak 5 milyon 936 bin oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan artışla yüzde 62,5'e çıkarak Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,5'e gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 33,09 dolara tırmandı.

Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde ocak ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
İŞ-YAŞAM DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
'Ekonomimiz ocakta kuvvetli görünümünü sürdürdü'
İŞ-YAŞAM 'Ekonomimiz ocakta kuvvetli görünümünü sürdürdü'
Migros'tan deprem bölgesindeki üreticiye destek
İŞ-YAŞAM Migros'tan deprem bölgesindeki üreticiye destek
Dolar/TL, 18,97 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 18,97 seviyesinde 
Lahmacun tartışması
İŞ-YAŞAM Lahmacun tartışması
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 78.52 arttı
İŞ-YAŞAM İnşaat maliyet endeksi yüzde 78.52 arttı
Son dakika haberi İşsizlik rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM 5 ay sonra tek hane
Deprem vergisi TBMM'de kabul edildi
İŞ-YAŞAM Deprem vergisi TBMM'de kabul edildi
Sanayi üretiminde artış
İŞ-YAŞAM Sanayi üretiminde artış
Afet İmar Fonu komisyondan geçti
İŞ-YAŞAM Afet İmar Fonu komisyondan geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.