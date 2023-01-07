DHA

Virginia eyaletinin Newport bölgesinde meydana gelen olayda, Richneck İlköğretim Okulu'nda 6 yaşındaki bir erkek çocuğun bir öğretmeni silahla kasten vurduğunu ve çocuğun gözaltına alındığını duyurdu.

Polis açıklamasında "Şüphelinin, Richneck İlköğretim Okulu'nda okuyan 6 yaşındaki bir erkek öğrenci olduğu belirlendi. Öğrenci gözaltında. Kurbanın bir öğretmen olduğu belirlendi. Yaralanan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu değerlendiriliyor. Soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Görsel: Associated Press

Polis basına yaptığı sözlü açıklamada, öğretmenin 30´lu yaşlarında olduğunu ve olayın öğleden sonra meydana geldiğini ifade etti. Açıklamada olayın bir kaza olmadığı vurgulandı. Olaya müdahale eden polislerin öğrencileri spor salonuna topladığı, soruşturma sırasında tüm öğrencilerin güvende olduğu belirtilen açıklamada, çocuğun silaha nasıl ulaştığı ve neden öğretmeni vurduğu konusunda detay verilmedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.