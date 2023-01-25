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ABD'de mortgage faizleri gerilerken, başvurular artışını sürdürdü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,2'ye gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 7 arttı

ABD'de mortgage faizleri gerilerken, başvurular artışını sürdürdü
AA

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 20 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 7 artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,3'ten yüzde 6,2'ye indi. Bu dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,6'dan yüzde 5,5'e geriledi.

Faizlerdeki düşüş üçüncü haftaya taşınırken, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerinin art arda üçüncü haftada gerilediğini belirterek, bunun ev arayan potansiyel alıcılar için iyi haber olduğunu ifade etti.

Kan, "Konut satın alma faaliyeti cansız olmaya devam ediyor ancak oranlar düşmeye devam ederse ve konut fiyatları daha da soğursa potansiyel alıcıların piyasaya geri dönmesini bekliyoruz. Birçoğu satın alınabilirlik zorluklarının hafiflemesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.

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