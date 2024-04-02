ABD'de Powerball ikramiyesi 1 milyar dolara ulaştı
ABD'de Powerball ikramiyesi 1 milyar dolara ulaştı. Yetkililer, ödülün beşinci kez bu seviyeye ulaştığını söyledi
ABD'nin California eyaletindeki Powerball ikramiyesi bu yıl 1 milyar dolara ulaştı.
San Mateo Countyye bağlı Belmont'taki 101 otoyolunda ikramiye miktarı reklam tabelasında gösterildi.
Oyun yetkilileri, ikramiyenin 1 milyar dolara ulaştığını ve ödülünün beşinci kez bu seviyeye ulaştığını söyledi.
Yılbaşından bu yana hiç kimse oyunun altı rakamını eşleştirmedi ve 38 seferdir devam eden Powerballs ikramiyesini kazanamadı.
Ülke tarihinin en büyük piyango ikramiyeleri ise Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.