ABD'de Prens bin Selman hakkındaki Cemal Kaşıkçı davası reddedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika
ABONE OL

ABD'de Prens bin Selman hakkındaki Cemal Kaşıkçı davası reddedildi

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tutulması talebiyle açılan dava, ABD'de reddedildi

ABD'de Prens bin Selman hakkındaki Cemal Kaşıkçı davası reddedildi
AA

ABD'de federal yargıç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasına yönelik açılan davayı reddetti.

Washington DC Bölge Yargıcı John Bates, yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılan davanın reddedildiğini duyurdu.

Bates, söz konusu kararın, Biden yönetiminin Muhammed bin Selman'ın davadan çıkarılması talebi ve Bin Selman'ın "devlet yöneticisi dokunulmazlığı" olduğu gerekçesiyle aldığını belirtti.

AA'nın haberine göre; Biden yönetimi, 18 Kasım'da Cengiz tarafından açılan davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın dokunulmazlığının bulunduğunu mahkemeye bildirmişti.

KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, 2020'de Washington DC Federal Bölge Mahkemesinde Prens Bin Selman ve 28 kişi hakkında dava açmıştı.

Cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 1,5 aylık sürenin ardından Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülerek parçalara ayrıldığını itiraf etmişti.

Ağustosta ABD mahkemesi, Biden yönetiminden, Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'in açtığı bir davada Veliaht Prens Bin Selman'ın ülke yöneticilerinin sahip olduğu dokunulmazlıkla korunması gerekip gerekmediği konusunda görüş bildirmesini istemişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Almanya'nın Patriot önerisi Polonya tarafından kabul edildi
DÜNYA Polonya, Almanya'nın 'Patriot' teklifini kabul etti
ABD: "Ukrayna’ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz"
DÜNYA ABD'den Ukrayna'ya kritik uyarı
ABD Kongresi'nden 6 Ocak Baskını'nda görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
DÜNYA ABD'de 6 Ocak Baskını'ndaki kolluk kuvvetlerine ...
Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentindeki saldırıda 3 kişi öldü
DÜNYA Donetsk: Ukrayna saldırısında 3 kişi öldü
Yunanistan'da muhalefet partisi lideri AİHM'e başvurdu
DÜNYA Yunanistan'da muhalefet partisi lideri AİHM'e ...
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
DÜNYA Kongo'da isyancıların saldırısı: 272 ölü
Macaristan, AB'nin Ukrayna'ya mali yardımını veto etti
DÜNYA Macaristan'dan Ukrayna'ya AB yardımına veto
Kral Charles'a bir yumurtalı saldırı daha
DÜNYA Kral Charles'a bir yumurtalı saldırı daha
Dünyanın ilk ve enlerinin yer aldığı metroların listesi! Listede Türkiye'de var!
DÜNYA Dünyanın ilk ve enlerinin yer aldığı metroların ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Anastasiadis ile bir araya gelecek
DÜNYA KKTC ve GKRY liderleri bir araya gelecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.