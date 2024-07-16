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        Haberler Dünya ABD'de seçim anketi: Trump, seçimi belirleyecek "salıncak eyaletler"de Biden'ın önünde | Dış Haberler

        ABD'de seçim anketi: Trump, seçimi belirleyecek "salıncak eyaletler"de Biden'ın önünde

        ABD'de 5 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin gibi "salıncak eyaletler" büyük önem taşıyor. The Times/SAY 24'un yaptığı anket, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın, Demokrat rakibi Biden'ın önüne geçtiğini gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 19:56 Güncelleme: 16.07.2024 - 19:58
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        'Salıncak eyaletler'de kim önde?
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        ABD'de yapılan en son ankette, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden resmen adaylığı onaylanan Donald Trump'ın, seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu "salıncak eyaletler"de (swing states) rakibi Demokrat Partinin adayı Başkan Joe Biden'ın önüne geçtiği belirtildi.

        The Times/SAY 24 tarafından yapılan anket, Trump ile Biden'ın salıncak eyaletlerdeki son oy oranını ortaya koydu.

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        Ankette, ABD'de başkanlık seçimlerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan salıncak eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’da Trump’ın Biden'a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.

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        Trump, 7 puan ile Biden'a en büyük farklı Arizona'da atarken, Wisconsin'de 5, North Carolina, Georgia ve Nevada'da 4'er, Pensilvanya'da 3 ve Michigan'da da 2 puan önde çıktı.

        Bu salıncak eyaletlerde ankete katılanların yaklaşık yüzde 10'u hala "tam karar vermediğini" söylerken, kasımdaki seçimlere bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy Jr.'ye oy vermeyi düşündüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 3 ile 5 arasında kaldı.

        Ankette, Biden'ın söz konusu 7 eyalette Trump'ın gerisinde kalmasına rağmen, Demokrat Senato adaylarının ise yarışta Cumhuriyetçi rakiplerinin önünde gitmesi dikkati çekti.

        Anket, 7 eyaletin her birinde, 4-12 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 1000 katılımcıyla gerçekleştirildi.

        ABD'de yapılan Başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #joe biden
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