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ABD'de haziran ayında yüzde 5.4 ile 8 yılın zirvesine çıkan yıllık enflasyon temmuz ayında da aynı seviyede kaldı. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 5.3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre temmuzda aylık enflasyon ise yüzde 0.5 oldu.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.3, yıllık yüzde 4.3 arttı.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1.6, yıllık yüzde 23.8 artış gösterirken, gıda fiyatlarında aylık yüzde 0.7, yıllık yüzde 3.4 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar ise yüzde 0.1 düşüş gösterdi.