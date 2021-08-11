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Haberler İş-Yaşam ABD'de yıllık enflasyon yüzde 5.4
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ABD'de yıllık enflasyon yüzde 5.4 oldu

Temmuz ayında ABD'de yıllık enflasyon, haziran ayında olduğu gibi yüzde 5.4 oldu. Enflasyon, yüzde 5.3'lük beklentinin hafif üzerinde kaldı

ABD'de yıllık enflasyon yüzde 5.4
HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'de haziran ayında yüzde 5.4 ile 8 yılın zirvesine çıkan yıllık enflasyon temmuz ayında da aynı seviyede kaldı. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 5.3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre temmuzda aylık enflasyon ise yüzde 0.5 oldu.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.3, yıllık yüzde 4.3 arttı.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1.6, yıllık yüzde 23.8 artış gösterirken, gıda fiyatlarında aylık yüzde 0.7, yıllık yüzde 3.4 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar ise yüzde 0.1 düşüş gösterdi.

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