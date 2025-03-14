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        Haberler Dünya Amerika ABD'de yolcu uçağı havalimanındayken alev aldı | Dış Haberler

        ABD'de yolcu uçağı havalimanındayken alev aldı

        ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, Denver Uluslararası Havalimanı'ndayken aniden alev aldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 07:04 Güncelleme: 14.03.2025 - 07:08
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        ABD'de yolcu uçağı havalimanındayken alev aldı
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        ABD'deki Denver Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının aniden alev alması endişeye yol açtı.

        AA'nın ülke basınına dayandırdığı haberlere göre; yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

        Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

        Sosyal medyada paylaşılan videolarda, American Airlines'a ait uçaktan dumanların yükseldiği ve yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı görülüyor.

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