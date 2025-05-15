ABD'den İran'la ilişkili Çinli firmalara yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik maksimum baskı politikasının devam ettiğine işaret edildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, İran'ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong merkezli bazı kişi ve firmaların yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, söz konusu firma ve kişilerin, İran'ın balistik füze programında kullanılmak üzere karbon fiber üretimini yerlileştirme çabalarını destekledikleri, ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusuna karbon elyaf ile karbon elyaf üretim ekipmanı tedariki sağladıkları kaydedildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.