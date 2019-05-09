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Son dakika... ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması!

HABERTURK.COM

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı, 23 Haziran'da tekrarlanmasına karar verilen İstanbul seçimleri ile ilgili bir açıklama yayınladı

ABD

ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK tarafından 23 Haziran'da tekrarlanmasına karar verilen İstanbul seçimleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özgür ve adil seçimler ile meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır. Yüksek seçim Kurulu, 31 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını onayladıktan sonra yeniden seçim kararı verdi. Biz de, Türkiye'nin diğer dostları gibi, bu sıra dışı kararı not ettik.

Türkiye'nin uzun ve gururlu bir demokrasi geçmişi var. Türk yetkilileri bu seçim sürecini yasalara, AGİT taahhütlerine, NATO müttefiki statüsüne ve AB'ye üye olma isteğine uyumlu bir şekilde yürütmeye çağırıyoruz."

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