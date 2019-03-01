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ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisine, ABD tarafından Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi yapılabilmesi için Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması şartını koşan tasarı sunuldu.
Senatoda Demokrat Senatör Edward Markey ile Cumhuriyetçi Marco Rubio, Temsilciler Meclisinden ise Demokrat Brad Sherman ile Cumhuriyetçi Ted Yoho tarafından sunulan tasarıda, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki bir nükleer transfer anlaşmasının ancak Amerikan Kongresinin iki kanadının ortak onayı ile yürürlüğe girebileceği belirtildi.
AA'nın haberine göre; tasarıda, Riyad'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda şeffaf olması, kendi topraklarında uranyum zenginleştirmeyeceğini taahhüt etmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının protokollerine uyması, bu ülkeye nükleer teknoloji transferi yapma koşulları arasında sayıldı.
ABD yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'ın ne ölçüde şeffaf olduğu ve Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının hesap verip vermediği konusunda Kongreye rapor sunmadan Riyad'la nükleer teknoloji transferi konusunda bir anlaşma yapamayacağı ifade edilen tasarıda, yönetimin, Suudi Arabistan'ın Çin'le yürüttüğü füze programı konusunda rapor sunmasını da bu ülkeye nükleer teknoloji transferi yapılabilmesi için şart koştu.
Suudi Arabistan'ın insan hakları konusundaki vaatlerini yerine getirmesi konusunda da rapor talep edilen tasarıda, Atom Enerji Yasası'nın ilgili koşullarını yerine getirip getirmeyeceğinin yanı sıra Riyad'ın uranyum zenginleştirme isteyip istemediğine ilişkin de rapor istendi.
ABD'de Temsilciler Meclisi Hükümet Denetim ve Reform Komitesi, Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a "son derece hassas" nükleer teknoloji transferi gerçekleştirme planına soruşturma açmıştı.
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