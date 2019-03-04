Kremlin'den yapılan açıklamada, Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerini askıya aldığı duyuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri de geçtiğimiz ay Rusya'nın ihlallerini gerekçe göstererek INF'den ayrılmıştı.

INF Anlaşması 1987 yılında ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanmıştı. Anlaşma uzun bir dönem, nükleer silahların denetimi için önemli ve örnek bir anlaşma olarak gösterilmişti.

Ayrıntılar geliyor...