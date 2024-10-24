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        Haberler Ekonomi Enerji ABD'den Türkiye enerji sektörüne doğrudan en büyük kredi - Enerji Haberleri

        ABD'den Türkiye enerji sektörüne doğrudan en büyük kredi

        ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu, Enerjisa Enerji'ye 350 milyon dolarlık kredi verdiğini açıkladı. Kredi ile Enerjisa, Türkiye'deki yeni kara rüzgar projelerini finanse edecek. Açıklamayı ABD İstanbul Başkonsolosluğu da "İkili ilişkimizde büyük bir adım" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 17:38 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:47
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        ABD'den Türkiye enerji sektörüne doğrudan en büyük kredi
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        ABD Uluslararası Kalkınma Finansman Kurumu (DFC), yeni kara rüzgar projelerini finanse etmesi amacıyla Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.'ye 350 milyon dolarlık kredi verdiğini duyurdu.

        DFC'nin resmi hesabından yapılan açıklamada "DFC finansmanı, yılda yaklaşık 2,51 teravatsaat (TWh) üretmesi beklenen Aydın, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde bulunan 9 rüzgar santralinin geliştirilmesini, inşasını ve işletilmesini destekleyecektir. Finansman, ülkenin artan enerji talebini karşılamasına, enerji kaynaklarını çeşitlendirmesine ve ithal yakıtlara olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olacaktır" denildi.

        ABD Uluslararası Kalkınma Finansman Kurumu'ndan Nisha Biswal açıklamasında "Bu proje DFC için bir dönüm noktası ve enerji dönüşümünü hızlandırmak için bir model. DFC, enerji güvenliğini artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ilerletmek için Türkiye'de ve dünya genelinde temiz enerji altyapısının büyümesini teşvik etmeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.

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        Açıklamayı ABD İstanbul Başkonsolosluğu da paylaştı.

        Konsolosluk paylaşımında "ABD az önce, Türk enerji sektörüne verilen en büyük doğrudan krediyi duyurdu. ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu (DFC) bugün Türkiye'nin batısında 750 vatlık yeşil enerji üretiminin finansmanı için EnerjisaEnerjiÜretim'e 350 milyon dolarlık kredi verdi. İkili ilişkimizde büyük bir adım" dedi.

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