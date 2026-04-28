        ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya göre "Hamas'ın silahsızlanacağına dair işaretler" var

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya göre "Hamas'ın silahsızlanacağına dair işaretler" var

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'ın silahsızlanacağına dair "umut verici işaretler" bulunduğunu iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 09:26
        ABD: Hamas silahsızlanabilir

        Rubio, Fox News'e verdiği röportajda, ABD'nin hazırladığı Gazze planına dair konuştu.

        Gazze planının hayata geçirilebilmesi için Hamas'ın silahsızlanmasının zorunlu olduğunu savunan Rubio, "Bu gerçekleşmek zorunda. Bu projenin tamamı ancak Hamas silahsızlandırılırsa işe yarar. Bu gerçekleşene kadar her şey belirsizliğini koruyacak." dedi.

        Rubio, "Geçen hafta sonu silahsızlanma konusunda anlaşmaya yaklaştığımıza dair umut verici işaretler geldi." ifadesini kullandı.

        Hamas'ın silah bırakmaması halinde ABD'nin İsrail'in savaşı yeniden başlatmasını destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Rubio, "İstediğimiz sonuç, Hamas'ın silahsızlandırılması ve uluslararası bir güvenlik gücünün desteğiyle Filistinli bir güvenlik kuvvetinin Gazze'yi güvence altına alması." dedi.

        Silahsızlanma talebi müzakereleri zorlaştırıyor

        Hamas Sözcüsü Hazım Kasım 22 Nisan'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının birinci aşamasındaki yükümlülüklerin göz ardı edilip silahsızlanma konusunda ısrar edilmesinin Gazze planıyla çeliştiğini söylemişti.

        Sözcü Kasım, "Silahsızlanma meselesini gündeme getirmekte ısrar etmek ve anlaşmanın ilk aşamasındaki yükümlülükleri üzerinden atmak, savaşın durdurulması anlaşmasının ruhuna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vizyonuna aykırıdır." ifadesini kullanmıştı.

        Kasım, "Ateşkesin ikinci aşamasının ilerlemesindeki temel engel, İsrail'in uzlaşmaz tutumu ve tüm süreçleri silahsızlanma konusuna bağlamasıdır." diye konuşmuştu.

        Ateşkes görüşmeleri ve İsrail'in ihlalleri

        Hamas, Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının takibi ve Mısır yönetimiyle temaslarda bulunmak üzere bir heyetin 2 Nisan'da Kahire'ye gittiğini açıklamıştı.

        Filistin makamlarının 14 Nisan'da açıkladığı verilere göre İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde en az 2 bin 400 kez ateşkesi ihlal etti.

        Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 786 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 217 kişinin yaralandığı, 761 kişinin ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

        İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 72 bin 593'e, yaralı sayısının da 172 bin 399'a yükseldiği açıklanmıştı.

