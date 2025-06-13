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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı: İran'ı derhal terk edin | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanlığı: İran'ı derhal terk edin

        ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarının İran'a seyahat etmemesi konusunda uyarıda bulunurken, İran'da bulunanların ise derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.06.2025 - 18:43 Güncelleme: 13.06.2025 - 18:52
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        ABD: İran'ı derhal terk edin
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından ABD vatandaşları için uyarı yayımladı.

        Yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarından İran'a seyahat etmemeleri istenirken, İran'da bulunan ABD vatandaşlarının ise derhâl ülkeyi terk etmesi uyarısında bulunuldu.

        Açıklamada, ülkeyi terk etme şansı olmayan ABD vatandaşlarının korunaklı yerlerde kalmaları istendi.

        TRUMP'TAN AÇIKLAMA

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları "mükemmel" diye nitelendirerek "Ve dahası gelecek, çok daha fazlası." dedi.

        Trump, ABC News'e, İsrail'in sabaha karşı İran'a başlattığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Saldırılar hakkında, "Bence mükemmeldi." değerlendirmesinde bulunan Trump, "Onlara (İran'a) bir şans verdik ve değerlendiremediler. Çok sert vuruldular." diye konuştu.

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        Trump, "Ve dahası gelecek, çok daha fazlası." ifadesini kullandı.

        Öte yandan Trump, ABD'nin saldırılara dahil olup olmadığı sorusuna, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum." yanıtını verdi.

        "İkinci bir şans" mesajı

        ABD Başkanı Trump ayrıca Truth Social hesabından İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

        İki ay önce İran'a anlaşma yapılması konusunda 60 günlük bir ültimatom verdiğini kaydeden Trump, "(Bu anlaşmayı) yapmalılardı. Bugün 61. gün." ifadelerini kullandı.

        Trump ayrıca, Tahran yönetimine ne yapmaları gerektiğini söylediğine ancak istediği noktaya gelinemediğine işaret ederek "Belki de şimdi ikinci bir şansları vardır." değerlendirmesini yaptı.

        İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz ve İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

        Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil, üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

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