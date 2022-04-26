ABD Dışişleri'nden Kavala kararına tepki 0:00 / 0:00

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Price açıklamasında, "ABD, mahkemenin Osman Kavala'yı mahkum etme kararından derinden rahatsız oldu ve hayal kırıklığına uğradı.Kavala'nın haksız mahkûmiyeti insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne bağdaşmaz. Türkiye'yi bir kez daha Osman Kavala'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları uyarınca serbest bırakmaya ve keyfi olarak hapsedilenleri serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye'de sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerinin uzun süreli tutukluluk, teröre destek iddiaları ve cezai hakaret davaları dahil olmak üzere devam eden adli tacizden ciddi şekilde endişe duyuyoruz. Türkiye halkı, insan haklarını ve temel özgürlüklerini intikam korkusu olmadan kullanmayı hak ediyor. İfade, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü kullanma hakkı Türkiye'nin anayasasında, uluslararası hukuk yükümlülüklerinde ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) taahhütlerinde yer almaktadır. Hükümeti siyasi kovuşturmaları durdurmaya, tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz."