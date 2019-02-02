ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel vilayetinin Gardarshe bölgesinde, dün, Eş-Şebab üyelerine yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, örgütün Gandarshe bölgesini, başkent ve çevresinde düzenlediği saldırılar için bir hazırlık sahası olarak kullandığı belirtilerek, daha önce de aynı bölgede hava saldırıları yapıldığı hatırlatıldı.

Saldırıda sivillerin zarar görmediği aktarıldı.

Yılbaşından bu yana ülkedeki hava saldırılarını artıran ABD, bu hafta 24 militanı etkisiz hale getirmişti.