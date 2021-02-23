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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD eski Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim'e teklifi ortaya çıktı: Seni Kore'ye bırakayım!
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ABD eski Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim'e teklifi ortaya çıktı: Seni Kore'ye bırakayım!

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ikinci görüşmesinde Kim'i başkanlık uçağıyla Kuzey Kore'ye bırakmayı teklif ettiği ancak Kim'in teklifi reddettiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: ABD eski Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim'e teklifi ortaya çıktı: Seni Kore'ye bırakayım!
Trump'ın Kim'e sürpriz teklifi ortaya çıktı!
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HABERTURK.COM

BBC’de yayınlanan 'Trump Takes On the World' adlı belgeselin üçüncü ve son bölümünde ABD ve Kuzey Kore liderlerinin buluşmasında geçen diyaloglara yer verildi.

Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluşmalarından birinde onu eve bırakmayı teklif ettiği ortaya çıktı. Tim Stirzaker’in yönettiği belgeselde Trump'ın, Kim'le Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki ikinci buluşmasında, Kim'i nükleer programdan vazgeçiremediği ve gazetecilere, "Bazen kalkıp gitmek gerekiyor" dediği hatırlatıldı.

"KİM TEKLİFİ REDDETTİ"

Ancak Trump bunlarının ardından Kim'e sürpriz bir teklif yaparak, onu Kuzey Kore'ye evine bırakmayı teklif ediyor. Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki Asya uzmanlarından Matthew Pottinger, "Başkan Trump, Kim'e, onu başkanlık uçağı Air Force One'le eve bırakmayı teklif etti. Kim, Çin’den geçerek uzun bir tren yolculuğuyla gelmişti. Trump, 'İstersen seni iki saatte eve bırakabilirim' dedi. Ancak Kim bu teklifi reddetti" dedi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanlarından John Bolton ise, "Trump iyi bir yeni arkadaş edindiğini sanıyordu. Odada ben, dışişleri bakanı Pompeo ve Genelkurmay Başkanı Kelly varken hiçbirimize danışmadan, 'Bu savaş oyunlarını iptal edeceğim. Çok pahalıya mal oluyor. Hem de seni mutlu eder' dedi. İnanamadım. Karşılığında hiçbir şey almadığımız bir taviz verdi." açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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