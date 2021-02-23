Trump'ın Kim'e sürpriz teklifi ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

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BBC’de yayınlanan 'Trump Takes On the World' adlı belgeselin üçüncü ve son bölümünde ABD ve Kuzey Kore liderlerinin buluşmasında geçen diyaloglara yer verildi.

Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluşmalarından birinde onu eve bırakmayı teklif ettiği ortaya çıktı. Tim Stirzaker’in yönettiği belgeselde Trump'ın, Kim'le Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki ikinci buluşmasında, Kim'i nükleer programdan vazgeçiremediği ve gazetecilere, "Bazen kalkıp gitmek gerekiyor" dediği hatırlatıldı.

"KİM TEKLİFİ REDDETTİ"

Ancak Trump bunlarının ardından Kim'e sürpriz bir teklif yaparak, onu Kuzey Kore'ye evine bırakmayı teklif ediyor. Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki Asya uzmanlarından Matthew Pottinger, "Başkan Trump, Kim'e, onu başkanlık uçağı Air Force One'le eve bırakmayı teklif etti. Kim, Çin’den geçerek uzun bir tren yolculuğuyla gelmişti. Trump, 'İstersen seni iki saatte eve bırakabilirim' dedi. Ancak Kim bu teklifi reddetti" dedi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanlarından John Bolton ise, "Trump iyi bir yeni arkadaş edindiğini sanıyordu. Odada ben, dışişleri bakanı Pompeo ve Genelkurmay Başkanı Kelly varken hiçbirimize danışmadan, 'Bu savaş oyunlarını iptal edeceğim. Çok pahalıya mal oluyor. Hem de seni mutlu eder' dedi. İnanamadım. Karşılığında hiçbir şey almadığımız bir taviz verdi." açıklamasında bulundu.