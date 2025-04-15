ABD Hazine Bakanı Scott Bessent: Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil

Bessent, Bloomberg'e verdiği röportajda, ABD'nin önemli ticaret ortaklarının birçoğu ile müzakerelerde hızlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı.

ABD'nin müttefiklerine müzakereler konusunda hızlı olmaları gerektiğinin sinyalini veren Bessent, genellikle ilk hamleyi yapanın en iyi anlaşmayı elde edebileceğine işaret etti.

Bessent, ek tarifelerin durdurulduğu 90 günlük süre boyunca pek çok ülkeyle prensipte anlaşmaya varabileceklerini söyledi.

Çin'e yönelik gümrük vergilerinin uygulamaya konulduğunu anımsatan Bessent, ülkelerin pazarlarına akın eden Çin mallarına karşı bir miktar koruma isteyebileceğini ifade etti.

Bessent, Çin ile herhangi bir seviyede müzakere olup olmadığına yönelik soruya cevaben, bunun üstten gelmesi gerektiğini, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iyi bir ilişkisi olduğunu belirtti.

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ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerine yönelik Bessent, "Çin'e uygulanan gümrük vergileri büyük rakamlar, kimse bunların sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve kalmasını istemiyor. Ama bu oranlar şaka olmaktan çok uzak" dedi.

Bessent, Washington ile Pekin arasında bir ayrışma olmak zorunda olmadığını ancak bunun olabileceğini kaydetti.