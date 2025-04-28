ABD Hazinesi borçlanma tahminini yükseltti

Bakanlık, bu yılın nisan-haziran ve temmuz-eylül dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin 2025'in ikinci çeyreğinde 514 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Haziran sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin şubat ayında duyurulan tahminden 391 milyar dolar yüksek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde de 554 milyar dolar borçlanmanın ve eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olmasının beklendiği ifade edildi.

Hazinenin ocak-mart döneminde 369 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 406 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, şubat ayında paylaştığı tahminde, hazinenin yılın ilk çeyreğinde 815 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, mart sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.