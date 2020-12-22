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ABD Hazinesi çalışanlarının mailleri ele geçirildi

ABD Hazinesi çalışanlarına ait e-posta adresleri ele geçirildi. Saldırının boyutu henüz tam olarak bilinmiyor

ABD Hazinesi çalışanlarının mailleri ele geçirildi
Reuters

Senatör Ron Wyden'ın ofisi ABD kurumlarını hedef alan geniş çaplı casusluk saldırıları kapsamında ABD Hazine Bakanlığı çalışanlarına ait e-posta adreslerinin ele geçirildiği açıkladı.

Yazılı açıklamada Senato'nun finans komitesinin bu saldırıların ciddi olduğu ve saldırıların "ne boyutta olduğunun tam olarak bilinmediğine" ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi. Komite'nin en yaşlı üyesi olan Wyden, Microsoft'un saldırılar ve hackerların kurumun en üst düzey çalışanlarının kullandığı sistemlere de erişim sağladığı konusunda uyardığını söyledi.

Açıklamada "Bakanlık halen hackerların hangi adımları attığına ya da tam olarak hangi bilgiye eriştiğine yönelik tam olarak bilgi sahibi değil" ifadesi yer aldı.

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