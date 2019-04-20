Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Başkan Donald Trump’ın kıdemli danışmanı Jared Kushner ile yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Amerikan-Türk Konseyi tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı'nda da Türk- Amerikan iş adamları ile bir araya geldiklerini anlattı.
Türkiye ve ABD’nin müttefik ve dost ülkeler olduğuna ancak ticaret hacminin 20,7 milyar dolar olduğuna işaret eden Pekcan, iki ülkenin aynı zamanda büyük potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.
ABD ile Türkiye arasında havacılık ve savunma, otomotiv, çelik, mücevher, giyim, halı, makine ve parçaları, zeytinyağı, seramik, mermer, çimento gibi sektörlerin ticaret için önemli bir potansiyel oluşturduğuna dikkati çeken Pekcan, "ABD ile ticaretimizi artırmak için ortak ticaret potansiyeli raporu ve yüksek teknolojili ürünler başta olmak üzere ihracatımızı artırıcı faaliyetler üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
- "Amerikan şirketlerini ihtisas serbest bölgelerine davet ettik"
Ticaret Bakanlığı olarak Ar-Ge yoğunluklu, yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek faaliyetlerde uzmanlaşmış ihtisas serbest bölgeleri oluşturmayı hedeflediklerini belirten Pekcan, Amerikan şirketlerini de bu bölgelerde yatırıma davet ettiklerini kaydetti. Pekcan, "Yaptığımız görüşmelerde Bakanlık olarak kuracağımız ihtisas serbest bölgeleriyle ilgilenen ABD’li yatırımcılar da oldu. Söz konusu yerler, Türk-Amerikan iş birliği bölgeleri olabilir. Amerikan yüksek teknoloji şirketleri ya kendileri ya da Türk şirketleriyle beraber buralarda yatırım yapabilirler. Serbest bölgelerimize yatırım yapacaklara destek sağlamaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Pekcan, ticareti kolaylaştırmaya ve iş ortamını iyileştirmeye devam ederken, ABD’li şirketlerin güçlü olduğu dijital ekonomi gibi yeni alanlara da odaklanacaklarını vurguladı. Görüşmelerde ABD ile dijital ekonomi alanında ortak çalışmalar yapılması konusunda da mutabakata vardıklarını belirten Pekcan, mayıs ayı içerisinde dijital ekonomi konusunda ABD’den bir heyet gelmesinin beklendiğini bildirdi.
- "Dengeli ticaret için tüm ürün ve sektörlere odaklanacağız"
Pekcan, temaslarında iki ülke arasında ticaret gündeminde uzun süredir yer alan ABD tarafından demir-çelik ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergilerinin kaldırılması, Türkiye’nin ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemindeki yerini koruması, otomotiv sektörü için inceleme süreci başlatılmış önlemlerden Türkiye’nin muaf tutulması yönündeki taleplerini ilettiklerini aktardı.
İki Bakanlık başkanlığında Türk-Amerikan İş Konseyi gibi diyalog kanallarını daha etkin hale getirmeyi kararlaştırdıklarını vurgulayan Pekcan, hedeflerinin ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması olduğunu dile getirdi.
Pekcan, 75 milyar dolarlık hacim ve dengeli bir ticaret için yatırım ve sanayi ürünlerinde, turizmde çift taraflı artış yaratmak için her fırsatı kullanacaklarını, bu kapsamda bütün ürünlere ve sektörlere odaklanacaklarını söyledi.
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