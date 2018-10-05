Ünlü oyuncu Chris Evans 8 yılın ardından Kaptan Amerika'ya veda etti. 2011 yılında seyircilerle buluşan İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi ile Marvel Sinematik Evreni'ne katılan Evans, merakla beklenen Avengers 4 ile hayranlarına veda edecek

Chris Evans, attığı tweet'inde Yenilmezler 4'ün kendisiyle ilgili olan çekimlerinin tamamen bittiğini söyledi ve bu zamana kadar yaşamış olduğu tüm güzel anılar için teşekkür etti.

Evans paylaşımında "Yenilmezler 4'ün çekimlerini (benim için) bitirdik. En basit şekilde söylemek gerekirse, çok duygusal bir gündü. Son 8 yıldır bu rolü oynamak benim için büyük bir onurdu. Kameranın önündeki, arkasındaki herkese ve izleyicilere tüm anılar için teşekkür ederim. Sonsuza dek minnettarım" dedi.

37 yaşındaki Evans, İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, Yenilmezler, Kaptan Amerika Kış Askeri, Yenilmezler: Ultron Çağı, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmlerinde yer almıştı.

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