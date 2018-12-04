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ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Suudi Arabistan üzerine kaleme aldığı makalede "Suudi rejiminin Cemal Kaşıkçı cinayeti, Yemen'deki sorumsuz askeri operasyonu, Katar'a yönelik ambargosu ve Lübnan Başbakanı'nı görevden alma çabası akla ziyan kibrini ve uluslararası normları hiçe saydığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Graham, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan "Kongre Suudlara karşı tavrını sertleştiriyor" başlıklı makalesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yüklendi ve şu değerlendirmeyi yaptı:
"Suudi rejiminin Cemal Kaşıkçı cinayeti, Yemen'deki sorumsuz askeri operasyonu, Katar'a yönelik ambargosu ve Lübnan Başbakanı'nı görevden alma çabası akla ziyan kibrini ve uluslararası normları hiçe saydığını gösteriyor. Bu faaliyetleri Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'ını Orta Doğu'da istikrar kaynağı yapıyorsa istikrarsızlaştırıcı davranış nasıl olur merak ediyorum."
ABD Senatosunun, geçen hafta Yemen'de Suud öncülüğündeki operasyonlara Amerikan ordusunun desteğinin durdurulmasına ilişkin bir yasa tasarısını oylamak üzere genel kurula gönderdiğini hatırlatan Graham, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu adımın ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ittifaka zarar vereceğini ve İran'ı güçlendireceğini ifade etmesine rağmen 63 senatörün tasarıya destek verdiğini belirtti.
Graham, Kongrenin Suudi Arabistan'ın son zamanlardaki davranışlarının kabul edilemez olarak gördüğünü aktardı. Kendisinin de Suud rejimini yıllarca desteklediğini ve Suudi Arabistan'ın ABD için stratejik öneme sahip olduğu konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a katıldığını dile getiren Graham, Riyad'dan sivil normları ihlal etmemesini talep etmenin çok şey istemek olmadığını ve bir gazetecinin diplomatik bir tesiste öldürülmesinin barbarca olduğunu vurguladı.
İran rejimini de Nazilere benzeten Graham, İran'ın nükleer silah elde etme hedeflerine ve Yemen'de Husilere füze desteği sağlamasına dikkati çekti. Graham, Yemen'deki insani krizde İran'ın da elinin kirli olduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Ancak kontrol edilmezse Suudların son zamanlardaki davranışları, Suudi Arabistan ile Orta Doğu'daki diğer müttefiklerimizin arasını açmak suretiyle İran'a yardım etmiş olacaktır. Lübnan, Ürdün ve diğerleri ABD'nin Veliaht Prens'in kaprislerine boyun eğmeyeceği konusunda güvence istiyorlar. O ABD-Suudi Arabistan ilişkileri için yıkımdır."
"KAŞIKÇI CİNAYETİNDE PRENS'İN ROLÜNÜ İNKAR ETMEK KÖRLÜKTÜR"
Ayrıca ABD istihbaratının Kaşıkçı cinayetine ilişkin bulgularına işaret eden Graham, "Veliaht Prens'in müdahil olduğunu inkar etmek kasti bir körlüktür." ifadelerini kullandı.
Veliaht Prens bin Selman'a gerekli yanıt verilmediği takdirde dünyadaki otoriter rejimlere muhaliflerini öldürtmeleri için yeşil ışık anlamına geleceğini belirten Graham, "Churcill'in ifadesi ise sessiz kalmak sadece ABD'nin bir fiyatı olduğuna dair rahatsız edici bir görüntü vermez, aynı zamanda bu fiyatın da oldukça ucuz olduğunu gösterir." diye yazdı.
ABD'nin İran'a ve terörizme karşı Suudi Arabistan'ı koruduğunu kaydeden Graham, "Suudların terörizm ve İran'a karşı ABD ile işbirliği yapmayı durduracaklarına dair korku rasyonel değildir. Bu tehditler Amerika'ya olduğu kadar Suudlar için de tehlikedir." değerlendirmesinde bulundu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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