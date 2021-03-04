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ABD'li sivil kuruluşlardan Biden'a, Muhammed bin Selman'a yaptırım çağrısı

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR),Arap Dünyası için Demokrasi Şimdi (DAWN) ve Savaş Olmadan Kazan isimli örgütlerle birlikte başını çektiği kampanyayla, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a (MBS) yaptırım uygulanması için Başkan Joe Biden'a çağrıda bulundu.

ABD'li sivil kuruluşlardan Biden'a, Muhammed bin Selman'a yaptırım çağrısı
AA

CAIR basın açıklamasında, 40'ın üzerinde insan hakları örgütünün destek verdiği bir kampanya ile ABD'de daimi ikamet eden ve Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında sorumlu olduğu anlaşılan Prens Muhammed Bin Selman'a yaptırım uygulanması için Biden yönetimine bir mektup gönderdiklerini belirtti.

Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine karışmasıyla ilgili ABD ulusal istihbarat raporunun gizliliğinin kaldırılmasının ardından yazılan mektupta, "Başkan Biden, Küresel Magnitsky Yasası kapsamında, varlıkların dondurulması ve vize yasakları dahil olmak üzere var olan tüm yaptırımların Kaşıkçı cinayetine karışan tüm Suudi vatandaşlarına ve Prens Muhammed Bin Selman'a karşı uygulamak için gücünü kullanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Yaptırımların, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında Kaşıkçı'nın suikastçılarını taşımak için kullanılan hava yolu ve uçakların sahibi olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğine de uygulanması gereğine vurgu yapıldı.

Mektubun devamında şu ifadeler yer aldı:

"Raporun yayınlanması çok sevindirici bir şeffaflık eylemidir ancak bu yaptırıma dönüşmedikçe içi boş belge gibi görünecektir. Bir bireyin ülke yönetimindeki konumu ne kadar yüksek olursa olsun, yasaların herkese eşit şekilde uygulanması gerekir. ABD hükümetinin Prens Muhammed Bin Selman'a ve diğer tüm dünya liderlerine açık bir mesaj göndermesi kritik önem taşıyor. Son olarak Başkanın, yurt dışında idam edilen diğer Amerikalılar için olduğu gibi ABD'de ikamet eden bir kişinin cinayetiyle ilgili bir cezai soruşturma başlatması hususunda, Federal Soruşturma Bürosu'nu görevlendirmesini talep ediyoruz."

KAŞIKÇI CİNAYETİ

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün (DNI) açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine Prens Muhammed Bin Selman'ın onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş ancak Biden yönetimi Veliaht Prens'e yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında Prens Muhammed Bin Selman'a yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

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