AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerikalı film yapımcısı Lori Etta Taub isimli kadının dolandırıldığı bilgisi üzerine yaptığı çalışmada, olayla bağlantıları tespit edilen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Lori Etta Taub'ın sosyal medya platformundan iletişime geçtiği ve kendisini Türkiye'de yaşayan ABD vatandaşı olarak tanıtan Alex Quin'le yaklaşık 3 ay yatırım konusunda görüşmeler yaptığı, bu şekilde güven sağlayan şüphelinin verdiği hesaplara ve kripto para cüzdan adreslerine 3 milyon dolar gönderdiği belirlenmiş, parasını geri alamayan mağdurun Türkiye'ye gelerek şikayette bulunmasının ardından ekiplerce yapılan saha çalışmaları ve analizler sonucu 4 şüpheli yakalanmıştı.