ABD'nin Suriye'deki askeri gücünü Irak'a kaydırması ve Irak'ta kalacağını açıklaması, Iraklı siyasilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Irak’ta, Şii lider Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu üyesi ve Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun" şeklindeki açıklamasını kınadı.

Irak Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi.

ABD VARLIĞINI SONLANDIRMAK İÇİN ÇAĞRI

Rus basın yayın organı Sputnik'in haberine göre, "Trump, Aynü'l Esed Üssü'ne yaptığı ziyareti gibi bir kez daha Irak devletinin yasalarını ve anayasasını ihlal etti" görüşünü aktaran Kaabi, "Bugün de başka bir provokatif tavırla ortaya çıkarak, 'güçlerinin komşu ülkeye (İran) saldırı için Irak'ta kalacağını' söyledi. Irak'taki ABD varlığını sonlandırmak için herkese çağrı yapıyoruz" vurgusunda bulundu.

"MECLİS'TEN YASA ÇIKARACAĞIZ"

Kaabi, Irak'ın başka bir ülkeye saldırı bölgesi olmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, "ABD askerleri ve müsteşarlarının ülkeden çıkarılması ve ABD ile güvenlik anlaşmasının sonlandırılması için Meclis'ten yasa çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Sairun Koalisyonu Milletvekili Sabah es-Saadi de açıklamasında, "Trump'ın açıklamalarından sonra ABD ile güvenlik anlaşmasının sonlandırılması ve askerlerini ülkeden kovmak için yasa çıkarılması 'ulusal zorunluluk' haline geldi" dedi.

"IRAK BABANIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL"

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Örgütü Milletvekili Hasan Sari ise Trump'a, "Irak, babanın çiftliği değil" diyerek, "Hiçbir yabancı gücün topraklarımızda kalmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Amerikan CBS Televizyonu'nda yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Irak'taki üssüne çok para harcadığını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirterek, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun" demişti.

ABD'NİN IRAK'TAKİ VARLIĞI

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta Aralık 2011'e kadar yaklaşık 166 bin askeriyle varlık göstermiş, bu tarihten sonra eski Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine, ülkedeki askerlerinin bir kısmını Irak'tan çekmişti. Ancak DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine, ABD yeniden Irak'a asker göndermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyor.