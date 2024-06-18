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        Haberler Dünya ABD'nin New Mexico eyaletinde orman yangını sebebiyle 7 bin kişi tahliye edilecek | Dış Haberler

        ABD'nin New Mexico eyaletinde orman yangını sebebiyle 7 bin kişi tahliye edilecek

        ABD'nin New Mexico eyaletinde çıkan orman yangını sebebiyle 7 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:37
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        ABD'de yangın: 7 bin kişi tahliye edilecek
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        ABD'nin New Mexico eyaletinde çıkan orman yangınının hızla yayılması nedeniyle 7 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

        New Mexico merkezli "Koat" haber kanalına göre, eyaletin Ruidoso köyünün ormanlık alanında çıkan yangın hızla yayıldı.

        Yetkililer, 7 bin kişiden eşyalarını toplamadan evlerini terk etmelerini istedi.

        Yaklaşık 5 kilometrekarelik bir alana yayılan yangın sebebiyle köyün bir kısmının elektriği güvenlik nedeniyle kesildi.

        Köye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrinde çok sayıda tahliye merkezi kuruldu.

        Ruidoso köyü ve çevresinde yangının oluşturduğu duman sebebiyle "kötü hava kalitesi" alarmı verildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #ABD yangın
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