ABD'nin Texas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı 624'e yükseldi

ABD’nin Texas eyaletinin batısında etkisini gösteren kızamık salgınında vaka sayısının 624'e yükseldiği ve son beş günde 27 yeni vaka olduğu belirtildi.

Texas Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı'nın (DSHS) dün yayınladığı verilere göre, vakaların neredeyse tamamı aşılanmamış veya aşı durumu bilinmeyen kişiler arasından görüldü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmaların sürdüğü kaydedildi.