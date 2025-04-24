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        Haberler Sağlık ABD'nin Texas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı 624'e yükseldi | Sağlık Haberleri

        ABD'nin Texas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı 624'e yükseldi

        ABD'nin Texas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısının 624'e yükseldiği ve son beş günde 27 yeni vaka olduğu açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:40 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:43
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        ABD'de kızamık salgını! Vaka sayısı 624'e yükseldi
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        ABD’nin Texas eyaletinin batısında etkisini gösteren kızamık salgınında vaka sayısının 624'e yükseldiği ve son beş günde 27 yeni vaka olduğu belirtildi.

        Texas Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı'nın (DSHS) dün yayınladığı verilere göre, vakaların neredeyse tamamı aşılanmamış veya aşı durumu bilinmeyen kişiler arasından görüldü.

        Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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