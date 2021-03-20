ABD plakalı araç ortalığı karıştırdı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaABD plakalı araçla Sefaköy'de makas atan Irak'lı sürücü yakalandı - Haberler
ABONE OL

ABD plakalı araçla Sefaköy'de makas atan Irak'lı sürücü yakalandı

Küçükçekmece, Sefaköy'de ABD plakalı otomobille siren çalıp makas atan Irak uyruklu sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Irak uyruklu sürücüye toplam 2 bin 822 lira para cezası kesilirken, şüphelinin araçların arasında makas attığı anlar polis kamerası tarafından görüntülendi.

ABD plakalı araçla Sefaköy'de makas atan Irak'lı sürücü yakalandı - Haberler
ABD plakalı araç ortalığı karıştırdı!
0:00 / 0:00
DHA

Trafik Denetleme şube müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri Sefaköy'de seyir halindeyken, araçların arasından siren çalıp makas atarak ilerleyen bir otomobilin peşine düştü.

Kısa bir takibin ardından tehlikeli şekilde sürüş yapan sürücü durduruldu. EDG1787 Amerika Birleşik Devletleri plakalı aracın içinde bulunan Irak uyruklu sürücü Raıed Nazhet P.H. polis ekipleri tarafından durduruldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 46/2G (Makas) maddesi ihlalinden 1339 TL, 56/1C (Yakın Takip) maddesi ihlalinden 144 TL ve 26/2 (Araçta siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak) maddesi ihlalinden 1339 TL olmak üzere, toplamda 2.822 TL idari para cezası kesti.

Ayrıca araçta bulunan siren tertibatı polis ekipleri tarafından söküldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AŞI RANDEVU ALMA: 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu e-Devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMMHRS aşı randevusu nasıl alınır?
HELAL OLSUN! Yanan köyde duygulandıran karar! - Haberler
GÜNDEMYanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini ...
Suriye'de teröre darbe! Son dakika: 14 terörist öldürüldü
GÜNDEMTerör örgütü PKK'ya darbe! 14 terörist öldürüldü!
Son dakika deprem haberleri: Erzincan sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi
ŞAFAK BASKINI | Son dakika: PYD/YPG terör örgütüne operasyon!
GÜNDEMPYD/YPG terör örgütüne operasyon!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? 20 Mart Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?
GÜNDEMHafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nedir?
Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü - Haberler
GÜNDEMBursa'da kafe çöktü faciadan dönüldü!
DEPREM | Son dakika: Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem - AFAD
GÜNDEMErzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
20 Mart koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
GÜNDEMGüncel Türkiye Koronavirüs tablosu
İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi neden kabul edilmedi? Madde madde İstanbul Sözleşmesi nelerdir?
GÜNDEMİstanbul Sözleşmesi nedir? İşte maddeleri