        "ABD Rusya görüşmesi verimliydi"

        Bir Beyaz Saray yetkilisi yaptığı açıklamada, ABD heyeti ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi "verimli ve kapsamlı" olarak nitelendirdi. Görüşmeye ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgilendirildiği ifade edildi.

        Giriş: 03.12.2025 - 22:01 Güncelleme: 03.12.2025 - 22:04
        "ABD-Rusya görüşmesi verimliydi"
        ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

        Trump'ın damadı Jared Kushner'in de katıldığı görüşmede Ukrayna Savaşı ele alınmıştı. Bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme kapsamlı ve verimli geçerken, Donald Trump görüşmeye ilişkin bilgilendirildi.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, yaptığı açıklamada, ABD tarafı ile temasların süreceğini işaret ederken "Putin ile Witkoff arasındaki görüşme; yapıcı, faydalı ve anlamlı geçti." demişti.

        Uşakov, görüşmede Ukrayna'da anlaşmaya varılması için bir dizi seçenek üzerinde müzakere yürüttüklerini ifade etmişti.

        Uşakov, görüşmenin esasına ilişkin bilgilerin ise kamuoyuyla paylaşılmaması konusunda ABD tarafıyla anlaştıklarını dile getirirken, toprak tavizlerine ilişkin konu hakkında henüz bir çözüm bulunmadığını söylemişti.

        Uşakov, "Krizi çözmeye yakın değiliz ancak uzak da değiliz. Yapılacak çok iş var." ifadelerini kullanmıştı.

