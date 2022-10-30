Rusya anlaşmadan çekildi: ABD'den ilk açıklama 0:00 / 0:00

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilmesinden üzüntü duyduklarını belirterek, Moskova'yı girişimin işleyişini devam etmeye çağırdı.

Ciner Medya ABD Temsilcisi Ali Çınar, ABD Dışişleri Bakanlığına, bu konuda yazılı bir yazılı bir açıklama talebi ardından, ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı yazılı açıklama yaptı.

Blinken, "Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın BM aracılığındaki Karadeniz Tahıl Girişimi operasyonlarına katılımını askıya almasından üzüntü duymaktadır. Tüm tarafları bu hayati, hayat kurtaran Girişimin işleyişini sürdürmeye çağırıyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi şimdiden 9 milyon metrik tondan fazla gıdayı taşıdı ve düşük ve orta gelirli ülkeler için kritik öneme sahip fiyatları düşürdü. Başarılı oldu ve devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Bakan Blinken "Bu düzenlemeyi askıya alan Rusya, başlattığı savaşta gıdayı yeniden silah olarak kullanıyor, bu da düşük ve orta gelirli ülkeleri ve küresel gıda fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve zaten korkunç düzeydeki insani krizleri ve gıda güvensizliğini daha da kötüleştiriyor." açıklamasında bulundu.

Blinken, Rusya'nın bu eyleminin, dünyanın dört bir yanındaki insanların ve ailelerin yiyecek için daha fazla harcaması veya aç kalmasına neden olacağına işaret etti.

Rusya'nın bu kararı sonrası, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ninde bu hafta toplanması bekleniyor. Ayrıca, Rusya ile tahıl anlaşmasında önemli rol oynayan Türkiye'nin, Türk ve Amerikalı yetkililerin bu hafta içinde de görüşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA İMZALANMIŞTI

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

Rus yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Ekim'deki basın toplantısında, tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade ederek "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi." ifadesini kullanmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.