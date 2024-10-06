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        Haberler Dünya Amerika ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşını Pentagon'da ağırlayacak | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşını Pentagon'da ağırlayacak

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırlayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 22:25 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:25
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        ABD Savunma Bakanı Austin İsrailli mevkidaşı ile görüşecek
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        Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Paylaşıma göre Gallant, 9 Ekim'de ABD'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

        Austin, Gallant'ı Pentagon'da ağırlayacak. İkili, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacak.

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