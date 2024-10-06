ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşını Pentagon'da ağırlayacak
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırlayacağı bildirildi.
Giriş: 06.10.2024 - 22:25 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:25
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşıma göre Gallant, 9 Ekim'de ABD'ye resmi bir ziyarette bulunacak.
Austin, Gallant'ı Pentagon'da ağırlayacak. İkili, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacak.
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