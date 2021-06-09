ABD Senatosu, ABD'nin teknoloji alanında Çin karşısındaki rekabet gücünü arttırmak için hazırladığı yasa paketini 32'ye karşı 68 oyla geçirdi. Çin'e karşı katı tutum sergilenmesi derin bir şekilde kutuplaşmış ABD Kongre'sinde Demokratların ve Cumhuriyetçilerin uzlaştıkları nadir konulardan biri.

Teşvik paketi, ABD'nin teknoloji ve temel araştırmaları desteklemek için yaklaşık 190 milyar dolar kaynak ayrılmasına

imkan veriyor ve ek olarak yarı iletken maddelere ve telekomünikasyon ekipmanlarına yönelik araştırma ve üretim

süreçleri için 54 milyar dolarlık harcama yapılmasını karara bağlıyor.

Otomobil üreticilerinin son dönemde çip kıtlığından dolayı ciddi üretim kesintileri yapmaları nedeniyle çip üretimi için de 2 milyar dolar kaynak ayrılacak. Teşvik paketinin yasalaşması için Temsilciler Meclisi'nden geçirilmesi ve sonrasında ABD Başkanı Joe Biden'ın bu tasarıyı imzalaması gerekecek.