HAPSE GİRECEK Mİ?

Bu, birçok insanın sorduğu soru. Ancak bu sadece neyle suçlandığına değil, aynı zamanda nihai olarak neyle yargılanacağına da bağlı.

Bragg'ın muhtemelen bir kampanya finansmanı ihlaline ilişikin suçlamaları ele alacağına inanılıyor. New York eyalet yasalarına göre bu, dört yıla kadar hapis cezası gerektiren düşük seviyeli bir suç.