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ABD tarihinde bir ilk! Eski ABD Başkanı Trump hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu, daha hakkında neler biliniyor?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak. Trump hakkında hazırlanan iddianame gizli tutuluyor, bu nedenle belirli suçlama veya suçlamalar kamuoyuna açıklanmadı. Washington Post, suçlama kararı ve ceza yargılamasında bundan sonraki adımlar hakkında şu ana kadar bilinenleri derledi

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  • ABD tarihinde bir ilk! Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu, dava hakkında neler biliniyor? - Son dakika haberler

    ABD'nin eski başkanı Donald Trump, yetişkin filmi yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık 'sus payı' ödemesiyle ilgili mahkemeye çıkacak. Büyük jüri, Trump'a yöneltilen suçlamaların araştırılmasına ve bu yüzden bir dava açılmasına karar verdi. Trump böylece ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan oldu.
  • ABD tarihinde bir ilk! Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu, dava hakkında neler biliniyor? - Son dakika haberler

    DAVA NE HAKKINDA?

    Trump aleyhindeki iddianamenin, 2016 başkanlık seçimlerinden önce yetişkin filmi oyuncusu Stormy Daniels'a, yıllar önce Trump'la cinsel ilişki yaşadığını konusunda sessiz kalması için yapılan bir ödemeyi içerdiğine inanılıyor. Daniels, 2016 yılında 130 bin dolar karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından bunun geçersiz olduğunu savunmuştu. Trump ise Daniels'in iddialarını yalanlamıştı.
  • ABD tarihinde bir ilk! Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu, dava hakkında neler biliniyor? - Son dakika haberler

    ALENEN TUTUKLANACAK MI?

    Trump, 18 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tutuklanacağını ancak gönüllü olarak teslim olursa bunun olmayacağını söylemişti.

    Manhattan Bölge Savcılığı Sözcüsü, Trump'ın teslim olmasını koordine etmek için avukatıyla iletişime geçtiğini söyledi. Washington Post'a isminin gizli kalması koşuluyla konuşan konuya yakın bir kişi, Trump'ın 4 Nisan Salı günü saat 14:15'te hakim karşısında çıkmasının beklendiğini söyledi.

     

     
  • ABD tarihinde bir ilk! Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu, dava hakkında neler biliniyor? - Son dakika haberler

    TRUMP HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN SAVCI KİM?

    New York Bölge Savcısı Alvin Bragg, Kasım 2021'de Manhattan bölge savcısı olarak seçildi, kendisi Demokrat.  

    Bragg, Trump soruşturmasını selefi Cyrus Vance Jr.'dan devraldı. Bragg, yalnızca "Yasayı eşit ve adil bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" diyerek soruşturmaya ilişkin tartışmaları reddetti.

     

     
  • ABD tarihinde bir ilk! Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu, dava hakkında neler biliniyor? - Son dakika haberler

    Diğer yandan Trump hakkında açılmış 5 soruşturma daha var; Trump'ın gizli kayıtları Beyaz Saray'dan Florida'daki evine alıp almadığına ilişkin soruşturma, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin komite araştırması, Georgia eyaleti tarafından seçimlere müdahale soruşturması, seçim sonuçlarının tanınmamasına yönelik çabalarına ilişkin federal cezai soruşturma ve New York Başsavcılığı tarafından mülklerinin değeri konusunda açılan soruşturma. 
  • ABD tarihinde bir ilk! Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu, dava hakkında neler biliniyor? - Son dakika haberler

    HAPSE GİRECEK Mİ?

    Bu, birçok insanın sorduğu soru. Ancak bu sadece neyle suçlandığına değil, aynı zamanda nihai olarak neyle yargılanacağına da bağlı.

    Bragg'ın muhtemelen bir kampanya finansmanı ihlaline ilişikin suçlamaları ele alacağına inanılıyor. New York eyalet yasalarına göre bu, dört yıla kadar hapis cezası gerektiren düşük seviyeli bir suç.

     
  • ABD tarihinde bir ilk! Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu, dava hakkında neler biliniyor? - Son dakika haberler

    Ancak suçlamalar düşürülebilir, cezalar duruma göre değişir ve genel olarak sabıka kaydı olmayan bir kişinin şiddet içermeyen, düşük seviyeli bir suç ihlali nedeniyle uzun hapis cezasına çarptırılması alışılmadık bir durum.

    Dolayısıyla, Trump bir ağır suçtan hüküm giymiş olsa bile, bu onun hapiste zaman geçireceği anlamına gelmez.
  • ABD tarihinde bir ilk! Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu, dava hakkında neler biliniyor? - Son dakika haberler

    2024'TE BAŞKANLIĞA ADAY OLABİLİR Mİ?

    Daha önce böyle bir durum hiçbir aday tarafından denenmemiş olsa da Trump'ın iddianame sürecindeyken veya bir suçtan hüküm giymiş olsa bile başkanlığa aday olmasına izin veriliyor.
  • ABD tarihinde bir ilk! Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu, dava hakkında neler biliniyor? - Son dakika haberler
  • ABD tarihinde bir ilk! Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu, dava hakkında neler biliniyor? - Son dakika haberler

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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