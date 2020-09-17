ABD, Türkiye'de 5G'yi izliyor

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

5G ya da “5’inci Nesil” mobil telekomünikasyon hizmeti, kısaca “yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi” olarak tanımlanıyor. 5G, bugünküne oranla çok daha hızlı iletişim olanağı sunacak.

Türkiye, 5G’ye geçiş için hazırlık yapıyor. Bu teknoloji için büyük montanlı alt yapı yatırımı yapılması gerekiyor. ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, bir süre önce yaptığı açıklamada, 5G baz istasyonu (5G radyo ve erişim şebekesi) çalışmalarına 2018'de ASELSAN ve Turkcell ile TÜBİTAK projesi kapsamında başladıklarını anımsatarak, 2019'un sonlarına doğru yaptıkları çalışmaların TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uca Yerli Milli 5G (UUYM5G) projesi ile birleştirildiğini söyledi.

Balcı, 5G radyo ile birlikte 5G teknolojisinin farklı birimlerini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "MİLAT Ağ Yönetim ve Analiz Sistemimiz (MAYA) 5G'ye hazır bir ürün olarak sahada, diğer taraftan 5G radyo ve çekirdek şebekemizi de 2021 ortasında hazır edeceğiz” dedi.

YABANCI ŞİRKETLER VE İTHALAT

5G alt yapısı için “yerli” olanaklardan maksimum düzeyde yararlanmayı hedefleyen Türkiye, yabancı şirketlerle de yüksek tutarlı önemli anlaşmalar yapması gerekiyor. Bu alanda bütün dünyada özellikle üretim kapasitesi dikkate alındığında başta Huawei olmak üzere Çinli bazı şirketler öne çıkıyor. Türkiye’nin ve dolasıyla operatörlerin alt yapının kurulması için birlikte çalışacağı şirket ya da şirketlerle ilgili vereceği karar kritik, bir o kadar da stratejik önem taşıyor.

ABD YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD, Türkiye’nin bu alandaki hazırlıklarını çok yakından takip ediyor. ABD Büyükelçiliği Ticaret Ateşeliği çalışmalarla ilgili değişik kaynaklardan ve çevrelerden bilgi alıyor. Son olarak kısa süre önce Ankara’da, 5G konusunda “sektör” odaklı olarak bir görüşme daha oldu.

5G’de bütün dünyada öne çıkan Çinli teknoloji devi Huawei’ye karşı tutumu bilinen ABD’nin gündeme getirdiği bir talep var mı? Kaynaklar, bu aşamada süreci izlemekle yetindiğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ve bağlı ortaklıklarını ABD'nin ulusal güvenliğine aykırı faaliyetlerde bulunan şirketler listesine almıştı.