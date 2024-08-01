ABD, Türkiye-Ermenistan özel temsilcileri görüşmesinden memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin son görüşmeyi değerlendirdi.

AA'nın haberine göre; Bakanlık Sözcüsü açıklamasında, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki bu toplantıyı memnuniyetle karşılıyoruz. ABD, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini, Güney Kafkasya'ya barış ve istikrarın getirilmesi noktasında olumlu bir adım olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Ermenistan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında yapmıştı.