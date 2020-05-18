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ABD vadelileri sert yükseldi

ABD borsası vadeli kontratlarının, COVID-19 için yapılan potansiyel aşı denemelerinde umut verici sonuçların alınmasıyla oluşan iyimserlik sonrası seans açılışında sert yükselişe işaret etti. Ayrıca yatırımcılar ekonominin içinde bulunduğu derin resesyondan çıkartılması için daha fazla canlandırma yapılacağına dair umut besliyorlar.

piyasa
Reuters

Hükümetlerin sınırlamaları gevşetmesi sonrası koronavirüs enfeksiyonlarının ikinci dalgasının gelebileceği konusundaki
endişeler devam ederken, yatırımcılar ilaç şirketlerinin aşı programlarını dikkatle izleyerek tüm olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorlar.

İlaç şirketi Moderna Inc , COVID-19 için yaptıkları aşı deneylerinin ilk aşamasından umut vaad eden sonuçlar elde ettiklerini açıkladı. Şirketin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) ilaç ajansı, ABD ilaç şirketi Gilead'ın COVID-19 tedavisi için geliştirdiği Remdesivir ilacına ön onayın önümüzdeki günlerde verilebileceğini açıkladı.

Yatırımcıların risk iştahı aynı zamanda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik toparlanma hakkındaki görüşleri ve gerektiğinde daha fazla parasal canlandırma yapılacağına dair verdiği sinyallerle arttı.

ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan otomotiv sektörünün önde gelen şirketleri General Motors Co ve Ford Motor Co Kuzey Amerika'daki fabrikalarını tekrar açmaya hazırlanırlarken, piyasa açılmadan önceki işlemlerde hisseleri sırasıyla yüzde 2.3 ve yüzde 1.4 yükseldi.

Petrol talebinin artacağına yönelik beklentilerle petrol fiyatlarının yükselmesi sonrası, büyük petrol ve gaz şirketleri Exxon Mobil Corp , Chevron Corp ve Occidental Petroleum Corp yüzde 2.5 ila yüzde 5 arasında kazanım gösterdi.

Sınırların açılmaya başlaması ile gemi turu şirketleri Carnival Corp , Royal Caribbean Cruises Ltd, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd yüzde 7'den fazla artarken, hava yolu şirketleri Delta Air Lines Inc ve United Airlines Holdings sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 8.4'ten fazla kazanım elde ettiler.

Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 2.82 artarken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 2.62 yükseldi. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 2.05 artış gösterdi.

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