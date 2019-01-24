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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti. Guaido, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasbedilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." diye konuştu.
TRUMP: JUAN GUAİDO'YU VENEZUELA´NIN GEÇİCİ BAŞKANI OLARAK RESMEN TANIDIM
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak muhalif lider Juan Guadio'yu tanıdığını açıkladı. Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Venezuela vatandaşları, gayri meşru Maduro rejiminin elinde çok uzun süre acı çekti. Bugün, Venezula Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela´nın geçici başkanı olarak resmen tanıdım."
ERDOĞAN'DAN MADURO'YA DESTEK MESAJI
Maduro'ya ilk destek mesajı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Maduro; halka yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır. Bugün tarihi bir gün.” açıklamasında bulundu.
Bununle birlikte Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Rusya’nın Nicolas Maduro’yu Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıdığını ve bu yaklaşımında bir değişiklik olmayacağını söyledi.
Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Venezuela lideri Madur'ya destek çağrısında bulundu.
MUHALİFLERE DESTEK AÇIKLAMALARI
ABD'nin ardından Kanada, Peru, Arjantin, Kolombiya, Brazilya, Şili ve Paraguay da muhalefet liderini geçici devlet başkanı olarak tanıdığını belirtti.
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine destek verdi.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip." ifadelerini kullandı.
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