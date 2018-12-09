ABD medyasında yer alan haberlere göre, ders esnasında bir erkek öğrencisinin saçını zorla kesen 52 yaşındaki Margaret Gieszinger, önce gözaltına alındı, daha sonra 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.





AA'nın haberine göre Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, öğretmenin erkek öğrenciyi çağırarak bir sandalyeye oturttuğu, ABD milli marşını söyleyerek öğrencinin saçlarını kestiği, daha sonra yerinden kalkarak kaçmaya çalışan öğrencinin arkasından makasla koştuğu ve diğer öğrencilerin ise panik içinde sınıftan çıktığı görülüyor.

İşine son verilen Gieszinger, "kötü muamele" ve "fiziksel saldırı"nın da olduğu 6 ayrı suçtan yargılanacak.

Gieszinger için 3,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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