ABD’deki ineklerde kuş gribi tespit edildi

Teksas Hayvan Sağlığı Komisyonu Teksas ve Kansas’taki ineklerde halsizlik, iştahsızlık ve emzirme problemlerinin gözlemlendiğini ve sütlerine uygulanan testlerde kuş gribinin pozitif çıktığını ifade etti.

Açıklamada, “Teksas ve Kansas’da öncelikli olarak yaşlı ineklerdeki iştahsızlık ve diğer klinik semptomlarını yakından değerlendirmek için testler yapıldı. Kansas'taki iki süt çiftliğinden ve Teksas'taki bir süt çiftliğinden alınan pastörize edilmemiş sütün teşhis örnekleri ve ayrıca başka bir süt çiftliğinden alınan örnekler eyaletlerde 25 Mart 2024'te HPAI'nin (kuş gribi) pozitif olduğunu doğruladı” denildi. Hayvan Sağlığı Komisyonu ayrıca, mandıraların yakınlarında yakın zamanda bulunan ölü yabani kuşlardan da test örnekleri aldıklarını ve kuş gribini yabani kuşların getirmiş olabileceğinin de altını çizdi.