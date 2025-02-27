Abdest alırken konuşmak: Abdest sırasında konuşmak günah mı caiz mi?

ABDEST ALIRKEN KONUŞMAK ABDESTİ BOZAR MI?

Abdest alırken konuşmak abdesti bozar mı? Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu resmi web sitesinde şöyle bir bilgilendirme yapılmıştır;

Abdest alırken veya guslederken konuşmak abdeste veya gusle zarar vermez. Ancak bir ihtiyaç olmadıkça konuşmak uygun değildir. Abdest veya gusül almaya başlayan kişi, yaptığı ibadete odaklanmalı, dünyevi meşguliyet, duygu ve düşüncelerden mümkün olduğunca uzaklaşmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 1/47).

Abdest sırasında gereksiz yere konuşmak günah olmaz ya da abdesti bozmaz ama bu ibadetlerin bir adabı vardır ve buna aykırı davranmaya neden olur. Ayrıca yapılan ibadetin sevabından mahrum kalma anlamına da gelebilir. Ancak bu durumda yeniden abdest almaya gerek yoktur. Hz. Peygamber’in abdest sünnetleri arasında şunlar vardır;

• Abdeste mutlaka besmele çekerek başlamak,

• İlk olarak elleri bileklere kadar yıkamak,

• Ağız ve burna su vermeyi ihmal etmemek,

• Misvak kullanmak,

• Sağ organları öncelikli olarak yıkayıp mesh etmeki,

• Organları üçer defa yıkamak,

• Kulakları ve boynu mesh etmeyi unutmamak.

Niyet etmek, organların sırayla yıkanması ve ovarak temizlemek çoğunlukla uygun görülenlerdir. Ancak abdest sırasında konuşma üzerine net bir yasak yoktur. Yine de çok zor durumda kalınmadıkça konuşulmamalıdır. Abdest ibadetinin adabına en uygun olanı konuşulmamasıdır. Kişi, o sırada dünyadan kendini soyutlamalı ve ibadetin içine girmelidir.

Abdest sırasında;

• Suyu israf etmekten kaçınmak,

• Kıbleye dönmüş olmak,

• Mümkün olduğunca konuşmamak,

• Diğerleriyle sohbet etmemek önemlidir.

ABDEST ALIRKEN KONUŞMAK GÜNAH MI CAİZ Mİ?

Abdest alırken konuşmak günah mı caiz mi? Diyanet, bu konuda şöyle söylemiştir: “Abdest alırken veya guslederken konuşmak abdeste veya gusle zarar vermez. Ancak bir ihtiyaç olmadıkça konuşmak uygun değildir.” Sonuç olarak abdest sırasında konuşan bir kişi günah işlemez. Ancak bunun mümkünse hiç yapılmaması gerekir. Herhangi bir sebepten dolayı konuşmak zorunda kalan kişinin yeniden abdest alması da gerekmez. Ancak bu tip konuşmaların keyfi yapılmaması önemlidir. Kişi, zaruri bir durumda konuşmak zorunda kaldıysa sorun olmayabilir. Ancak bunun sevabı en iyi şekilde konuşmadan, tam niyetle ve kendini ibadete vererek alınmalıdır.