Abdigör köftesi nasıl yapılır? Abdigör köftesi tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Türk mutfağının et yemeklerinden biri olan Abdigör köftesi yapışı...

ABDİGÖR KÖFTESİ MALZEMELERİ

Kemiksiz kuzu, oğlak veya dana eti

1 adet soğan

Haşlanmış pirinç

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

ABDİGÖR KÖFTESİ TARİFİ

1- Taze et ağır bir cisimle iyice dövülür

2- Hamur haline gelen et, baharat ve haşlanmış pirinçle yoğrulur, köfteler yapılır

3- İnce doğranmış soğanlar su içerisinde tuzla birlikte kaynatılır

4- Kaynar suya hazırlanmış köfteler atılır

5- Piştikten sonra bir saat dinlendirilen köfteler, pilav üzerine konularak servis yapılır.