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Abdulkadir Ömür sahalara döndü

Trabzonspor'da ağır sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Abdulkadir Ömür, yaşadığı son sakatlığın ardından toparlanarak tekrar sahalara döndü

Abdulkadir Ömür sahalara döndü

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, sakat oyuncuların da takımla birlikte antrenmanlara katılması moralleri yükseltti.

Bordo-mavili ekibin İH Konyaspor ile oynadığı lig müsabakasında sakatlanan Abdulkadir Ömür, sağ ayak bileğinden ameliyat olurken, 2.5 aylık aradan sonra takımla birlikte kısmi antrenmanlara başladı. Başarılı oyuncu, beklenenden kısa bir zamanda sahalara döndü.

İLK SAKATLIK 6 AY

Bordo-mavili kulübün A takımında 2016'da görev almaya başlayan, kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Abdülkadir, sakatlıklardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadı. 2019-2020 sezonunda 29 Ağustos 2019'da Yunanistan temsilcisi AEK ile yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sakatlanan genç oyuncu, 12 Eylül'de ameliyat edildi. Menisküs yırtığı olan ve sakatlık sürecini de olumsuz geçiren bordo-mavili futbolcu, yaklaşık 6 ay yeşil zeminden uzak kaldı.

BU KEZ AYAK BİLEĞİNDEN AMELİYAT OLDU

Süper Lig'in 20. haftasında bordo-mavili ekibin Konyaspor ile oynadığı lig maçında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileğinde kırık olduğu tespit edildi. Başarılı bir ameliyat ve tedavi süreci geçiren Ömür, beklenenden kısa bir zamanda takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara başladı. Son iki sezonda ciddi sakatlıklar yaşayan Abdulkadir'in, bordo-mavili takımın Rizespor hazırlıkları sırasında ayak tenis oynarken yaptığı şov ise dikkat çekti.

73 RESMİ MÜSABAKA KAÇIRDI

Abdulkadir Ömür, Trabzonspor'da sakatlığı veya diğer rahatsızlıklarından dolayı yaklaşık 73 resmi maçı kaçırdı. Ömür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünün son haftalarında ise forma giymek için çok çalıştığı öğrenildi.

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