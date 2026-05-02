Abdülkerim Bardakcı: Haftaya sahamızda şampiyonluğu kutlayacağız
Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a 4-1 yenildikleri maçın ardından şampiyonluğun bir sonraki haftaya kaldığını belirtti. Bardakcı, "Biz sadece şampiyonluğa odaklandık. Burada kutlamayı çok istiyorduk taraftarımızla birlikte. Olmadı, nasip olmadı ama haftaya kutlayacağız." şeklinde konuştu.
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 23:15
"HAFTAYA SAHAMIZDA ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAĞIZ"
Mücadeleyi değerlendiren Abdülkerim Bardakçı "İlk yarı oyun ortadaydı. İkinci yarı başında pozisyonlar yakaladık, atsak farklı olacaktı. Şanssız bir kartla 10 kişi kaldık. Samsunspor'u tebrik ederim. Allah'ın izniyle haftaya kendi stadımızda şampiyonluğu kutlayacağız." dedi.
Abdülkerim Bardakçı ayrıca "Biz sadece şampiyonluğa odaklandık. Burada kutlamayı çok istiyorduk taraftarımızla birlikte. Olmadı, nasip olmadı ama haftaya kutlayacağız." ifadelerini kullandı.
