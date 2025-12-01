Abdülkerim Bardakçı: Hedefimize yürümeye devam
Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinden sonra, "Hedefimize yürümeye devam" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, açıklamalarda bulundu.
"HEDEFİMİZE YÜRÜMEYE DEVAM"
Savaştıklarını belirten Bardakçı, "Bugün sahada her koşulda savaşan bir takım vardı. Tek yürek olup hedefimize yürümeye devam." dedi.
